Trotse moeder van olympisch snowboarder Niek van der Velden neemt Schrobbelèr mee naar Korea

NISPEN - De moeder van snowboarder Niek van der Velden (17) uit Nispen is nog steeds een beetje ‘de kluts kwijt’. Zo vertelt ze zondag in het programma Sportlunch van Omroep Brabant. Niek plaatste zich vrijdag voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). "Carnaval boort hij door mijn neus", zegt moeder Edith. "Maar dan nemen we de Schrobbelèr maar mee naar Korea."

Edith beleefde een ‘vermoeiende week’. Eerst zou de laatste en beslissende wedstrijd van Niek voor plaatsing voor de Olympische Spelen woensdag zijn in het Zwitserse Laax. Maar het weer gooide roet in het eten. De wedstrijd werd verzet naar dinsdag, maar ’s ochtends of ‘s middags werd niet duidelijk. En zo bleef het eigenlijk heel de week.

Tot vrijdag bleek dat de wedstrijd definitief niet doorging en Niek zich dus had geplaatst voor de Spelen. Hij behield immers zijn plekje in de top veertig van de kwalificatieranglijst.

'Waren aan het sparen voor China'

Of moeder Edith had verwacht dat Niek zich zou plaatsen? Eigenlijk niet, zegt ze voorzichtig. “We waren al aan het sparen voor over vier jaar in China. Maar nu gaan we naar Korea.” Ze herinnert zich nog dat ze jaren geleden met Niek terugkwam van een gesprek bij de Nederlandse Ski Vereniging. Daar hadden ze het over de Olympische Spelen van 2022.

"Maar in 2018 zijn er toch ook Spelen?", zei de kleine Niek toen 'al huppelend', volgens zijn moeder. “Ja hoor, schatje”, antwoordde ze destijds.

'Hieperdepiep'

Net als op Niek komt er ook op zijn ouders heel wat af. “We genieten van elk moment”, zegt Edith. “Dit kunnen ze ons niet meer afpakken.” En waar Niek er eigenlijk allemaal best nuchter onder blijft, geeft Edith toe toch wel wat meer ‘hieperdepiep’ te zijn.