Oppermachtige Mathieu van der Poel wint wereldbeker veldrijden

NOMMAY - Mathieu van der Poel heeft met opnieuw een machtig optreden de wereldbeker veldrijden al in de voorlaatste wedstrijd opgeëist. De Europees kampioen was verreweg de beste in het Franse Nommay. Het was zijn zesde zege in de wereldbeker van dit seizoen en hij is met alleen nog de race in Hoogerheide te gaan niet meer bij te halen door de concurrenten.

Van der Poel maakte er op het modderige parcours als zo vaak deze winter een lange solo van. In de derde van de negen af te leggen ronden zette hij zich aan kop van de koers en reed weg bij zijn Belgische aartsrivaal Wout van Aert. De wereldkampioen reed in Nommay op gepaste afstand naar de tweede plaats.

Van der Poel, de torenhoge favoriet voor de wereldtitel over twee weken in Valkenburg, viel na de finish in de armen van zijn opa, wielerlegende Raymond Poulidor.