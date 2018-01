Overvallers vergissen zich en overvallen het verkeerde huis

WOUDRICHEM - Het zal je maar gebeuren: je wordt laat op de avond overvallen in je eigen huis. Nog geen twee dagen later krijg je te horen dat de overvallers vermoedelijk het verkeerde huis zijn binnen gevallen en helemaal niet bij jou moesten zijn.

Het overkwam een echtpaar in Woudrichem. De twee werden vrijdagavond rond elf uur overvallen in hun woning aan de Oude Ban. Twee overvallers drongen de woning binnen en mishandelden het echtpaar.

De twee overvallers wilden geld en bankpassen. Na de overval ging het tweetal er snel vandoor. De politie zocht nog naar de overvallers, maar kon ze nergens meer vinden. Nu blijkt na eerste onderzoek dat de twee waarschijnlijk op het verkeerde adres zijn binnengevallen.

De politie heeft de bewoners van het adres op hoogte gebracht en heeft maatregelen genomen. Om wat voor maatregelen het gaat, wil de politiewoordvoerder niet zeggen. Op basis waarvan de politie denkt dat een fout in spel wat, wil hij ook niet vertellen. "Dat is daderinformatie." Wel vertelt de politiewoordvoerder dat op het adres waar de overvaller toesloegen, niets te halen viel. "Er is wel wat buitgemaakt, maar daar pleeg je geen woningoverval voor."