Luuk de Jong leidt PSV in extremis langs Heracles Almelo

ALMELO - PSV heeft zondag met hangen en wurgen én in de allerlaatste seconden afstand weten te houden op Ajax. De Eindhovenaren leken lange tijd schade op te lopen bij Heracles Almelo, maar Luuk de Jong zorgde in extremis voor de 1-2.

Het was de derde keer dit seizoen dat PSV in blessuretijd het verschil maakte. Eerder besliste het team van trainer Phillip Cocu de wedstrijden tegen FC Twente en PEC Zwolle in de toegevoegde tijd.

PSV heeft na negentien wedstrijden vijf punten voorsprong op Ajax, dat eerder op zondag met 2-0 te sterk was voor Feyenoord.

Over en weer

De koploper, met Mauro Junior als debutant in de basis, kwam kort voor rust op voorsprong. Na een vrije trap van Hirving Lozano kopte Luuk de Jong breed op Steven Bergwijn. De aanvaller schoot van dichtbij raak.

Halverwege de tweede helft maakte Heracles gelijk. Jeff Hardeveld benutte een strafschop. Scheidsrechter Ed Janssen legde de bal op de stip na een duel tussen Santiago Arias en Brahim Darri.

Na kansen over en weer redde PSV zichzelf in blessuretijd. Na een voorzet vanaf rechts kwam De Jong goed voor zijn man en tikte hij de bal langs keeper Bram Castro. Het was zijn honderdste Eredivisietreffer.

Hoogtepunten

90. Toch PSV! Luuk de Jong tekent in de allerlaatste seconden voor de 1-2. Meteen einde wedstrijd. Wát een zege voor PSV.

86. Weer een hele belangrijke redding van Zoet. Hij houdt PSV overeind en wat is het spannend.

84. Darri en Pröpper zijn kansrijk voor Heracles, dat het PSV ongelooflijk moeilijk maakt.





79. Daar was de kans voor PSV, maar De Jong ziet doelman Castro redding brengen.

74. Het basisdebuut van Mauro is voorbij, hij wordt vervangen door Gaston Pereiro.

65. Penalty voor Heracles als Arias een overtreding maakt! Hardevelt benut het buitenkansje en zet Heracles daarmee naast PSV.

56. Gele kaart voor Lozano wegens aanmerkingen op de leiding.

46. De tweede helft is begonnen. Geen wissels.

45. PSV doet in de slotfase van de eerste helft alsnog goede zaken. Bergwijn zet de Eindhovenaren van dichtbij op 0-1. Een prima ingestudeerde variant via Lozano en De Jong.





40. Weer een goede kans voor Heracles als Darri in kansrijke positie over schiet.

30. Jeroen Zoet moet al zijn kwaliteiten aanwenden en verricht een prachtige redding op een uithaal van Peterson.

15. De eerste kansen zijn voor PSV, dat via Bergwijn, Mauro en Lozano dicht bij de 0-1 is.





Debuut

De Braziliaan Mauro Junior maakt bij PSV zijn debuut in de basis. Het 18-jarige talent krijgt van trainer Phillip Cocu het vertrouwen omdat Marco van Ginkel nog niet fit is. Van Ginkel liep in de Verenigde Staten een lichte blessure op.