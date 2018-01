'Gelukkig kan hij het navertellen': moeder Jean Paul emotioneel na mishandeling zoon

EINDHOVEN - “Je vreest het ergste. Je hoort en leest wel eens dingen en dan loopt het vaak slecht af.” Diana schrok zich zaterdagochtend vroeg kapot toen de telefoon ging. Ze kreeg te horen dat haar zoon Jean Paul ernstig was mishandeld in Eindhoven en in het ziekenhuis lag.

Diana en haar man stapten meteen in de auto richting Brabant. Zelf komt het stel, en hun zoon, uit Zuidland. De 25-jarige Jean Paul had een trainingskamp met zijn voetbalteam in de omgeving van Eindhoven. Ze waren vrijdagnacht gaan stappen op Stratumseind.



In de buurt van club Rouge werd hij zwaar mishandeld. Hij werd neergeslagen, met waarschijnlijk iets als een stalen pijp of boksbeugel. Hij hield er zeven breuken aan over in zijn gezicht bij zijn jukbeen, kaakbeen, oogkas en neus.



'Slechte film'

“Je zit echt in een slechte film. Je verwacht het niet. Je denkt: ‘je zoon is leuk een weekend met de voetbal weg en heeft het naar z’n zin. Ik hoef me geen zorgen te maken’”, zegt Diana. "We zitten er echt heel erg mee. Het doet meer dan ik had verwacht. Het is echt verschrikkelijk."

Jean Paul is inmiddels weer thuis. Hij herinnert zich niet veel van de mishandeling. Toen er ruzie ontstond tussen wat teamgenoten en een andere groep, probeerde hij zich afzijdig te houden.



'Lag gestrekt op de grond'

“Er bleek al een klap te zijn uitgedeeld, maar dat had ik niet meegekregen." Daarna werd hij zelf ook hard tegen zijn hoofd geslagen. "Voordat ik me kon omdraaien of wist wat er aan de hand was, lag ik gestrekt op de grond”, vertelt hij.



De Zuidlander moet maandag weer naar het ziekenhuis om de breuken te laten controleren. Waarschijnlijk wordt hij later in de week geopereerd. "Gelukkig voor ons en mijn zoon vallen de verwondingen mee. Ze zijn wel ernstig, maar hij kan het navertellen."