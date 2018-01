In Breda lijkt carnaval al begonnen, duizenden klûnen van kroeg naar kroeg [FOTO'S]

BREDA - Als je de Grote Markt in de Breda zo ziet, lijkt het al op carnaval. Maar het echte startschot is pas over drie weken. In het Kielegat hebben ze zondag alvast een feestelijk opwarmertje: de Klûntocht. En het is razend populair.

It giet oan op de Grote Markt in Breda. Zo'n vijfduizend mensen klûnen van kroeg naar kroeg. Bij ieder café, dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot Friese stad of dorp, krijg je een stempel als je er een drankje koopt. En net zoals bij de echte Elfstedentocht is het doel om aan het eind een volle stempelkaart te hebben. Is dat gelukt, dan krijg je aan het eind je klûnkruisje.



Fotoreportage

Onze fotografe was ook bij de Bredase Klûntocht en legde het feestelijke spektakel vast. De fotoserie is hier te bekijken.





Het is de 21e keer dat de Klûntocht in Breda wordt gehouden. De editie van 2018 is razend populair. Kon je voorgaande jaren nog op de dag zelf kaarten kopen, nu vlogen de kaarten er à vijf euro per stuk er in er in de voorverkoop al helemaaldoorheen. Maar ondanks dat laten veel mensen zonder klûnkaart zich hierdoor niet weerhouden het feest gewoon mee te vieren. "We mogen gewoon de kroeg in, alleen krijgen we aan het eind geen klûnkruisje. Geen probleem, hoor, zo hebben we ook plezier!", zegt een stel meiden, allemaal in een kleurig skipak.