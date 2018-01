Huisartsen en GGD zetten zich in voor een maand geen alcohol in Someren

SOMEREN - Dat zoveel mogelijk inwoners van Someren een maand lang de alcohol links laten liggen. De GGD Zuidoost en de huisartsen in Someren stellen alles in het werk om dat voor elkaar te krijgen in februari. Ze proberen inwoners enthousiast te maken om mee te doen aan IkPas, een initiatief waarbij deelnemers direct na carnaval 30 of 40 dagen geen alcohol drinken.

Huisarts Ferd Raaijmakers heeft zijn collega-huisartsen aangeschreven om mee te doen en patiƫnten zover te krijgen. En de GGD Zuidoost heeft deze week tientallen verenigingen opgeroepen om deel te nemen. "Het alcoholgebruik onder volwassenen neemt alleen maar toe. Daar zijn we van geschrokken", zegt Ellen van Bree van de GGD Zuidoost. "Er is werk aan de winkel."



Uit de gezondheidsmonitor die de GGD twee jaar terug maakte, blijkt dat 9 procent van de volwassen tot 65 jaar een 'gewoontedrinker' is. Mannen drinken dan gemiddeld 21 glazen alcohol per week, vrouwen 14 glazen. Dat is iets meer dan gemiddeld in de regio.



Huisartsen doen mee

Dat vrijwel alle huisartsen in de gemeente mee willen doen met IkPas is niet verbazingwekkend. Zo'n negen jaar geleden zette de Lieropse huisarts Raaijmakers al '40 dagen zonder alcohol' op, een voorloper op IkPas. Dat was volgens hem hard nodig. Ik zag Angela Merkel, Job Cohen en Jan-Peter Balkenende toen op televisie, allemaal met bier in hun hand. Het wordt heel normaal gevonden."



Toen hij werd gevraagd eens lezing te geven over alcohol, besloot hij in actie te komen. "Ik dacht, ik kan erover vertellen, maar dat heeft geen effect. Ik kan ook iets gaan doen."



Impuls

Negen jaar later wil hij het project, nu onder de vlag van IkPas, een nieuw impuls geven om de gemeente samen met de GGD. "Juist bij de verenigingen is het drinken van alcohol populair", zegt Van Bree. "Bij het voetbal, maar ook bij de harmonie."



Of de verenigingen massaal mee willen doen? "Ik hoop het", zegt Van Bree. "Het is echt niet zo dat we alcohol willen verbieden, we willen het onderwerp alleen aan de orde stellen."