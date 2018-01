Politie vindt restanten hennepkwekerij in uitgebrande schuur Uden

UDEN - Nadat de brand in een schuur aan de Nistelrodeseweg door de brandweer was geblust, vond de politie er de restanten van een hennepkwekerij. In de as lagen apparatuur, voedingsmiddelen en speciale lampen die worden gebruikt in een hennepkwekerij. Ook vond de politie restanten van hennep.

De brand brak rond half één 's nachts uit in de schuur achter een bedrijf aan de Nistelrodeseweg. Niemand raakte gewond. De bewoner van het pand is aangehouden op verdenking van het telen van hennep.

