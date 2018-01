Legendarische General Lee uit The Dukes of Hazzard topstuk in collectie van verzamelaar Martijn

VEGHEL - Veel zijn er niet in Nederland: collectioneurs die alles sparen van de tv-serie The Dukes of Hazzard. De 26-jarige Martijn Cornelissen uit Venhorst is de spreekwoordelijke uitzondering. Hij heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende verzameling opgebouwd. Best bijzonder, omdat Martijn de serie nooit echt op tv heeft kunnen zien, omdat hij pas werd geboren in 1992. De serie werd in Nederland uitgezonden tussen 1979 en 1985.

Natuurlijk heeft Martijn Cornelissen de talloze herhalingen gezien en heeft hij alle seizoenen ook op DVD, maar echt gezien op tv heeft hij de serie nooit. En toch werd hij op een moment gegrepen door de auto uit de serie. “Dat vind ik een hele mooie auto, die zou ik graag zelf willen hebben.”



Autoliefhebber als hij is sloeg hij de auto's uit de serie aan het verzamelen en ging hij los. De collectie werd groter en groter. “Ik heb bouwdozen, heel veel schaalmodellen uit de serie, spelletjes, DVD’s, een racebaan, poppen van de hoofdrolspelers en een originele handtekening van hoofdrolspeler John Schneider.” In Nederland kent Martijn geen andere verzamelaars die ook spullen verzamelen van The Dukes of Hazzard.



Fans over 'de auto'

De verzameling van Martijn was afgelopen weekend te zien op een verzamelaarsbeurs in Veghel en trok nogal wat fans van de voormalige tv-serie. Fans die stuk voor stuk zijn gevallen voor de oranje auto die in de serie als General Lee door het leven gaat.



“Het mooie was dat de portieren niet open konden en dat de acteurs altijd via het raam naar binnen moesten, kinderen vonden dat prachtig”, zegt een verzamelaar die het stiekem zelf ook wel leuk vond. “Er werden de raarste stunts met die auto uitgehaald, leuk was dat.”



Een ander weet weer te vertellen dat de, later legendarische, auto in de serie als een zwarte auto werd gekocht en oranje werd gespoten om mee te doen aan een rally. Het merk? Dat weten ze allemaal uit het hoofd. “Het was een Dodge.” De Dodge is dan ook oververtegenwoordigd in de collectie van Martijn. Van klein tot groot en in vijftig tinten oranje, Martijn heeft ze allemaal.



Toetereeeee

Natuurlijk beschikte General Lee ook over een bijbehorende claxon, geen gewone toeter maar een drietonige hoorn om iedereen van de weg te blazen. De video over de bijzondere verzameling van Martijn begint en eindigt met die legendarische toeter: dus zet je volumeknop op tien!