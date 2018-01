Terugblik op een wonderschone lijdensweg: 'Dakar Rally was de zwaarste en mooiste sinds jaren'

CÓRDOBA - Het was afzien. Een lijdensweg met vele uitvallers. De Dakar Rally van 2018 was een van de mooiste in jaren, maar tegelijkertijd ook een van de zwaarste. Een terugblik.

Zeven Brabantse teams en deelnemers kwamen zaterdag jubelend over de finish in Córdoba. De kilometerteller op hun voertuig zo’n 9000 kilometer in de plus. Waar zij zich laafden aan koud bier, hadden drie andere deelnemers de gifbeker al lang en breed leeg. Voor hen kwam er een voortijdig einde aan de 40ste editie van Le Dakar.

DE PECHVOGELS

Ebert Dollevoet

Koning pechvogel. Na dágen van technische trammelant en nachten doorhalen, was de koek op. Fysiek en mentaal gesloopt, werd de coureur uit Valkenswaard uiteindelijk uit de rally gezet omdat hij te veel waypoints had gemist. Het was de tiende en laatste poging van Dollevoet om de eindstreep te halen. “Ja, duizend procent. Dit is het einde. Ik ben er nu klaar mee.”

Janus van Kasteren

Liet als debutant mooie dingen zien. De pas 31-jarige trucker uit Veldhoven reed Dakar als snelle assistent voor Mammoet Rallysport en snel bleek hij ook te zijn. Hielp en passant ook zijn Brabantse collega en rivaal Ton van Genugten overeind, want ‘Brabanders helpen elkaar’. Vond uiteindelijk zijn Waterloo in een kapotte versnellingsbak. ‘Ik kom 100 procent zeker terug. De Dakar gaat niet winnen van mij.’ Hopen dat zijn vrienden dan ook weer meedoen.

Marc Leeuw

Geen mechanische problemen als scherprechter (hoewel...) voor de Eindhovense trucker, maar vast ook geen goed woord over de organisatie van Dakar. Leeuw werd gediskwalificeerd voor het missen van de vijfde etappe en noemde dat een belachelijke beslissing van een arrogante organisatie. ‘Dat komt heel hard aan.’





FINISHERS

Zeven Brabanders en hun eventuele achterban haalden de finish dus wel. Elk met een eigen verhaal.

Ton van Genugten

Was met vier etappezeges veruit de meest succesvolle Nederlander, maar finishte desondanks ‘slechts’ achtste bij de trucks. En dat terwijl de Eerselse kopman van team De Rooy had ingezet op een podiumplek. Verloor onderweg onder meer zijn evenwicht en een motorkap, maar niet het plezier. “We hebben veel meegemaakt, maar het is altijd mooi om de finish weer te zien.”

Maurik van den Heuvel

Collega-trucker uit Boekel die wilde finishte in de top tien en dat ook keurig deed (negende). Vatte de Dakar samen als schitterend en zwaar, met elke dag wel wat kleine en grote ‘dingetjes’ aan zijn truck. We hebben ‘m meegemaakt zoals een echte Dakar moet zijn: af en toe wat tegenslagen, maar ook heel veel plezier en een paar goeie klasseringen."





Kees Koolen

De enige Brabander bij de quads. Hoopte op het podium, maar reed verder een vrij kleurloze rally. De man uit Bergeijk had wel een meer dan kleurrijk akkefietje met auto-klassementsman Carlos Sainz. Noemde de 40ste Dakar ‘de mooiste rally die ik gereden heb in de afgelopen tien jaar en misschien wel de mooiste ooit.’





Jurgen van den Goorbergh

Niet de beste Brabander bij de motoren, maar met tien finishes wel veruit de meest ervaren man. De kistrijder zet er een punt achter en zwaaide af met tranen in de ogen. "Ik ben helemaal kapot en zeg de motor vaarwel. Dit is het einde. Het is mooi geweest."

Maikel Smits

Debutant en uitblinker onder de Brabantse motormuizen. Het Dakar-groentje uit Schijndel haalde meteen de eindstreep en werd ook nog eens 26ste. De gestolen helm was eigenlijk het enige smetje van een deelname die naar meer smaakt. "Ik ben zo blij. Ik heb er zo van genoten. Het was top.”









Luc van de Huijgevoort

De coureur uit Luyksgestel meldde zich ook voor het eerst in het rondreizende circus in Zuid-Amerika en haalde prompt de finish. “Tot de rustdag had ik het moeilijk, maar we kwamen voor ’t uitrijden en dat hebben we gehaald. Het was een avontuur.”





Edwin Straver

Nog een debutant en dan ook nog eens als kistrijder. Reed een rustige, weloverwogen rally en finishte op een keurige 46ste plaats. “Blij om er te zijn en volbracht te hebben. Toch best een paar jaar mee bezig geweest, dus ja, een goed gevoel.”