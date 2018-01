Beveiliger aangereden en auto's geramd bij discotheek Time Out in Gemert

GEMERT - Een beveiliger van discotheek Time Out in Gemert is zaterdagnacht aangereden door bezoekers. Een tweede auto ramde drie andere voertuigen op de parkeerplaats. De politie onderzoekt of de inzittenden van een van de auto’s ook nog betrokken zijn geweest bij een mishandeling in Handel.

De inzittenden zouden eerder al bij een ruzie in de discotheek betrokken zijn geweest. Een aantal bezoekers kreeg daar rond half drie ’s nachts ruzie. Dit zou buiten verder zijn gegaan. Waarom ze ruzie hadden en er op de parkeerplaats zo snel vandoor gingen, is niet bekend.



De beveiliger die is geraakt, is door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen geholpen. De man had last van zijn knie en been.



Vrouw mishandeld in Handel

Op de Dompthoorn in Handel werd iets later een vrouw mishandeld toen ze haar auto parkeerde. Ze werd achternagezeten door een voor haar onbekende auto. Uit die wagen is iemand gestapt en die zou haar met een hard voorwerp op het hoofd hebben geslagen. Ook werd een ruit van haar auto vernield.



De vrouw hield er een snee in haar hoofd aan over. De politie onderzoekt of de mensen die in de auto zaten ook betrokken waren bij de ruzie in en rondom de Time Out. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, wordt gevraagd de politie te bellen.