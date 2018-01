Man 'bedankt' ambulancemedewerker met tuf in het gezicht

VALKENSWAARD - Een automobilist heeft zondagavond een ambulancemedewerker na een eenzijdig ongeluk in het gezicht gespuugd. De man was kort daarvoor met zijn auto op de Bergeijksedijk in Valkenswaard door onbekende reden van de weg geraakt.

De auto stond met twee opgeblazen airbags stil in de berm. Het slachtoffer werd door het ambulancepersoneel uit de auto gehaald en nagekeken. In de ambulance zou de man een van de medewerkers in het gezicht hebben gespuugd. De hulpverleners deden ter plekke bij de politie aangifte en namen de man mee naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

De man heeft volgens een omstander geluk gehad. De auto kwam namelijk net voor een lager gelegen beekloop tot stilstand. Na onderzoek van de politie bleek dat een van de voorwielen dwars stond.





