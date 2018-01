Alles over de 100 Eredivisiegoals van Luuk de Jong

EINDHOVEN - De treffer waarmee Luuk de Jong PSV zondagmiddag op de valreep de winst bezorgde tegen Heracles Almelo (1-2), was er eentje met een bijzonder tintje. Het was de honderdste treffer in de Eredivisie voor de 27-jarige aanvaller. Omroep Brabant zet de mijlpaal van De Jong in perspectief.





100 in 202

De Jong had in totaal 202 wedstrijden nodig voor zijn jubileumtreffer. Hij maakte twee competitiegoals namens De Graafschap in het seizoen 2008/09, kwam bij FC Twente tussen 2009 en 2012 tot 39 doelpunten en staat sinds medio 2014 op 59 doelpunten voor PSV.

1

De eerste goal van De Jong in de Eredivisie dateert van bijna exact tien jaar geleden: op 8 februari 2008 zette hij De Graafschap in Doetinchem op een 2-1 voorsprong tegen FC Twente, een duel dat uiteindelijk in 2-2 eindigde.

Favorieten

De Jong maakte zijn honderd doelpunten tegen 24 verschillende clubs. Zijn treffer van zondag in Almelo was zijn zevende tegen Heracles. Alleen tegen SC Heerenveen (acht goals), AZ en ADO Den Haag (elk negen) kwam de spits vaker tot scoren.

15/16 de productiefste

Het seizoen 2015/16, De Jong’s tweede seizoen in dienst bij PSV, was cijfermatig zijn beste jaargang. De lange aanvaller kwam destijds tot 26 goals in 33 Eredivisieduels. Op de topscorerslijst van dat seizoen moest De Jong alleen toenmalig AZ-spits Vincent Janssen (27 goals) voor zich dulden.





62 met 100

De Jong is de 62ste speler in de Eredivisie-historie die de grens van honderd doelpunten bereikt. Mister PSV Willy van der Kuijlen is met 311 doelpunten namens PSV (108) en MVV (3) nog altijd de onbetwiste topscorer aller tijden in de Nederlandse topcompetitie. De kans dat De Jong nog dit seizoen de top 50 van meest trefzekere Eredivisiespelers aller tijden bereikt is groot, aangezien hij daarvoor nog maar vier keer hoeft te scoren.