Uitgebrande auto in buitengebied Bakel gevonden

De auto is waarschijnlijk gedumpt. (Foto: Danny Schijndel / GinoPress)

BAKEL - De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een brandende auto in het buitengebied van Bakel. De auto stond in bossen van de Kuundertseheide.

De auto, vermoedelijk een Fiat, is waarschijnlijk een gedumpte auto. Er zijn namelijk ook geen kentekenplaten gevonden. Getuigen hoorden nog een 'sportieve' auto wegrijden. Dit zouden ze gehoord hebben doordat de uitlaat van de auto 'sportief' klonk.

De politie onderzoekt de zaak. Via Twitter werd er een Burgernetmelding verstuurd.