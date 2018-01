Dronken man rijdt eigen auto in de sloot en krijgt een dikke boete

MAREN-KESSEL - Een dronken man is zaterdagnacht met zijn auto in de sloot naast de Burgemeester Smitsweg in Maren-Kessel beland. De politie kwam met spoed op te melding af omdat de man mogelijk nog in de auto zou zitten.

Dat bleek gelukkig niet het geval. Omdat er niemand meer bij de auto aanwezig was, ging de politie op zoek naar de eigenaar. Die trof zij enige tijd later aan Maren-Kessel. Vrij snel was duidelijk dat hij onder invloed van alcohol was. Daarom namen de agenten de man mee naar het bureau.

Daar aangekomen bleek bij een ademtest dat hij veel te veel had gedronken. Hij blies 565 UG/l, wat staat voor 1.3% promille. Dit leverde de man een boete van 659 euro op.