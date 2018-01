UNA doet goede zaken in titeljacht na late zege op Jong Vitesse

VELDHOVEN - De voetballers van UNA hebben zondag uitstekende zaken gedaan in de jacht op de titel in de Derde Divisie. De Zeelsternaren wonnen op eigen veld in blessuretijd van het achtervolgende Jong Vitesse.

Het duel leek op een bloedeloos gelijkspel af te stevenen, maar in de extra tijd kreeg UNA een strafschop na hands van Vitesse-speler Oude Kotte. Tot grote vreugde van bank en publiek schoot Mart van de Gevel het buitenkansje onberispelijk binnen. Aan de andere kant van het veld verrichte uitblinker Petar Stoskovic een aantal puike reddingen.

UNA nam door de overwinning een voorsprong van vier punten op Jong Vitesse. Nummer drie Quick volgt op negen punten achterstand.