Brand in zorginstelling Udenhout, zeven bewoners uit gebouw gered

UDENHOUT - Een bijgebouw van Huize Vincentius aan de Schoorstraat in Udenhout is zondagnacht ontruimd nadat er rond drie uur brand uitbrak. Zeven bewoners zijn door medewerkers van de zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten en de brandweer uit het gebouw gered. Een aantal van hen was door de brand en rook op de bovenste verdieping van het gebouw ingesloten geraakt .

De bewoners werden in een ander deel van het complex opgevangen. Een van hen is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij had rook ingeademd. Drie anderen werden ter plekke behandeld. Ook zij hadden rook ingeademd.

De melding van de brand kwam rond drie uur bij de brandweer binnen. Een half uur later was de brand geblust. Er was vooral sprake van veel rook in het bijgebouw waar de brand woedde.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Huize Vincentius is onderdeel van zorginstelling ASVZ. De bewoners mogen weer terug naar het gebouw zodra het onderzoek naar de oorzaak van de brand is afgerond.