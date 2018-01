Op deze zes scholen kan de vlag uit, zij mogen zich 'excellent' noemen

DEN HAAG - Nog eens zes scholen in Brabant mogen zich vanaf maandag ‘excellent’ noemen. De scholen hebben het predicaat van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. In Brabant viel deze eer te beurt aan vier basisscholen en twee middelbare scholen.

De inspectie maakt elk jaar een lijst bekend met nieuwe excellente scholen. De volgende scholen in onze provincie hebben de titel dit jaar gekregen:

Scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk (voor 3 vmbo-afdelingen)

Basisschool ’t Palet in Eindhoven

Basisschool De Korenaar in Eindhoven

Basisschool St. Jozef in Geldrop

Dr. Knippenbergcollege in Helmond (vmbo)

Basisschool De Waai 2 in Cuijk

Scholen krijgen het predicaat als ze goed onderwijs bieden én op een of andere manier uitblinken. Sommige scholen vallen op door hun uitmuntende samenwerking met hun buurt. Andere stemmen hun onderwijs heel goed af op hun leerlingen. En weer andere scholen hebben bijzonder inspirerende leraren.

De Overlaat Waalwijk: 3x excellent

In totaal hebben in heel Nederland 49 scholen de eretitel ‘excellent’ gekregen. In sommige gevallen wordt een school meerdere keren onderscheiden. Dat is het geval wanneer op een middelbare school meerdere afdelingen het predicaat ‘excellent’ ontvangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk dat voortaan drie vmbo-afdelingen ‘excellent’ mag noemen.

In totaal telt Nederland nu 248 uitblinkende scholen. Het predicaat ‘excellent’ is drie jaar geldig.