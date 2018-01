Flinke file A50 tussen Veghel en Sint Oedenrode

EINDHOVEN - Door een ongeluk maandagmorgen staat er een fikse file tussen Veghel en Sint Oedenrode op de A50. Inmiddels zijn alle rijbanen weer vrij en lost de file langzaam op.

De ANWB heeft had het eerder in de ochtend over 16 kilometer file en een vertraging van ruim een uur.  Volgens een getuige zijn zeker drie auto's op elkaar gebotst. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.