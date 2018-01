Treinsurfer slaat weer toe, dit keer tussen Zevenbergen en Lage Zwaluwe

De treinsurfer in actie (Foto: YouTube).

De treinsurfer in actie (Foto: YouTube).

ZEVENBERGEN/LAGE ZWALUWE - De beruchte treinsurfer slaat weer toe, deze keer tussen de stations in Lage Zwaluwe en Zevenbergen. In een nieuwe video is te zien hoe een man aan een rijdende trein hangt. Spoorbeheerder ProRail wil aangifte doen.

De YouTuber springt op station Lage Zwaluwe achterop een sprinter. Hij blijft aan de trein hangen, totdat deze aankomt op station Zevenbergen. Daarna rent hij met een groep jongens hard weg.

'Idioot'

Spoorbeheerder ProRail wil aangifte doen tegen de YouTuber. "Deze actie is volslagen idioot. Ik heb hier echt geen woorden voor", vertelt woordvoerder René Vegter.

Pronken met stunts

Het filmpje is inmiddels verwijderd van Youtube, maar is nog wel te zien op andere websites.

YouTuber The Climbing Dutchman haalt regelmatig gevaarlijke acties uit en pronkt daarmee in zijn video's. De man raakte al verschillende keren in opspraak.

Eerdere actie

Ook bij een eerdere actie, vorig jaar, deed de spoorbeheerder aangifte tegen de man. Dat filmpje is online nog terug te zien.



Het account van de YouTuber, en daarmee al zijn filmpjes, zijn verwijderd.