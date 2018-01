Het wordt WeerrecordWoensdag, met tot wel 14 graden in Brabant

EINDHOVEN - De temperatuur kan woensdag in onze provincie zomaar uitkomen op 13 à 14 graden. Volgens weerdeskundige Britta van Gendt van MeteoGroup zou dit voor verschillende weerstations in Brabant een dagrecord qua temperatuur kunnen betekenen. “Het winterdekbed kan er dus wel af”, geeft ze aan.

De dagrecords voor 24 januari voor de verschillende weerstations in onze provincie zijn:

Woensdrecht 13,3 graden (2001)

Gilze en Rijen 13,3 graden (2001)

Eindhoven 13,3 graden (1960)

Volkel 12,9 graden (2001)

Dat de temperatuur voor de tijd van het jaar zo hoog ligt, heeft alles te maken met warme lucht die vanuit het zuiden ons land binnenkomt. De hoge temperatuur betekent volgens MeteoGroup echter alles behalve ‘lekker weer’. De lucht die wordt aangevoerd, is namelijk vooral vochtige lucht.

Woensdag krijgen we behalve met een hoge temperatuur dan ook te maken met veel bewolking en af en toe regen.

Uitzonderlijk

Dinsdag loopt de temperatuur in onze provincie al op tot zo’n 10 tot 12 graden. En eigenlijk gaat de temperatuur dan in de nacht naar woensdag niet meer omlaag. Uitzonderlijk want een temperatuur rond het vriespunt is voor deze tijd van het jaar eigenlijk normaal in de nacht.

De gemiddelde middagtemperatuur ligt in deze tijd van het jaar volgens MeteoGroup rond de 5 à 6 graden.