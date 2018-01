Thalita de Jong te laat in vorm, maar Marianne Vos wel in GP Hoogerheide

Thalita de Jong: niet in Hoogerheide, wel in Valkenburg? (foto: VI Images).

HOOGERHEIDE - Ze is op de weg terug, Thalita de Jong. Twee keer kwam de Ossendrechtse afgelopen weekend in actie, tweemaal was ze in een veldrit de snelste. Toch is De Jong, die heel lang gesukkeld heeft met haar gezondheid, er komende zondag in Hoogerheide niet bij.

Hier, in bij wijze van spreken haar achtertuin, wordt het wereldbekerseizoen afgesloten. Marianne Vos uit Babyloniënbroek is wel geselecteerd. Bij de mannen zijn alle Brabantse favorieten tijdens de Grote Prijs Adrie van der Poel ‘gewoon’ van de partij.



'Leuke cross'

,,Het is de tweede keer op rij dat ik hier win. Logisch dat ik dit een heel leuke cross vind", was De Jong dik tevreden na haar zege, zaterdag in het Belgische Zonnebeke.

"Ik heb een moeilijke periode achter de rug met heel wat fysieke ongemakken. Gelukkig is alles nu voorbij en verkeer ik in een positieve flow. Het gaat steeds beter." Ze maakte op 1 januari haar rentree na bijna een jaar blessureleed.



'Nog geen zekerheid'

De Jong won in Zonnebeke net als vorig jaar de Kasteelcross. De 24-jarige wielrenster klopte de Belgische veldrijdsters Loes Sels en Ellen van Loy. In Hoogerheide is ze er dus niet bij. De Jong hoopt wel dat de dubbele overwinning – een dag later won ze in het Luxemburgse Leudelange - haar helpt voor een WK-selectie.

“Ik heb nog geen zekerheid over deelname aan het wereldkampioenschap”, zei de winnaar van de regenboogtrui in 2016. “Natuurlijk wil ik in Valkenburg starten. Ik hoop dat de bondscoach mijn wedstrijd bekeken heeft."



Niet bij beste vijftig

Die bondscoach is Gerben de Knegt uit Goirle. Hij heeft De Jong niet opgeroepen voor de GP Adrie van de Poel. De Ossendrechtse staat nog niet bij de beste vijftig op de wereldranglijst. De Knegt kan haar om die reden niet opstellen.



Vos wel; zij fietst zondag haar eerste veldrit van dit jaar. De Knegt: “Ik ben heel benieuwd hoe ze hersteld is.” De meervoudig wereldkampioene kwam dit jaar nog niet in actie, omdat ze kampte met de naweeën van een verkoudheid die ze in december opliep. Daardoor miste Vos onder meer het Nederlands kampioenschap in Surhuisterveen.

Laatste testcase

De Knegt maakt na de wereldbekerafsluiting in Hoogerheide de selectie bekend voor het WK in Valkenburg. Vos én De Jong hopen beiden op een ticket.



De Knegt ziet de GP Adrie van der Poel als een ultieme testcase. “Met de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen ben ik benieuwd hoe iedereen er voor staat een week voor het WK”, aldus de bondscoach op de site van de wielerunie (KNWU).



'Mindere dag'

“Corné van Kessel (uit Veldhoven, red.) en Lars van der Haar hadden zondag in Nommay een mindere dag. Het is belangrijk dat zij weer het niveau halen waar zij thuishoren met het oog op Valkenburg. Het is jammer dat ik Thalita de Jong niet kan opstellen met haar twee overwinningen afgelopen weekend.”



Bij de junioren, die zondag ook in actie komen, maakt Mees Hendrikx uit Valkenswaard nog kans om de wereldbeker te winnen. Mathieu van der Poel uit Hoogerheide, die dus een thuiswedstrijd voor de boeg heeft, heeft die hoofdprijs al binnen.