Suzanne de V. sloeg haar vriend dood met een hamer. Moet ze de cel in?

DEN BOSCH - Moet de Helmondse Suzanne de V. de cel in of wordt ze helemaal niet vervolgd voor het doodslaan van haar vriend Michael met een hamer? De rechtbank in Den Bosch heeft een maand lang kunnen nadenken over deze moeilijke vraag.

Over één ding bestaat in deze zaak geen enkele twijfel: Suzanne was degene die in mei 2016 met een zogenoemde steigerhamer met zeventien klappen haar vriend, die haar mishandelde, dood sloeg. Ze heeft het bekend. Volgens haar en haar verdediging was het noodweer. Maar justitie vindt het doodslag en eiste 9 jaar cel.



Suzanne de V. verklaart jarenlang ernstig mishandeld te zijn door haar vriend. Ze zou hem tijdens een ruzie uit zelfverdediging met een hamer hebben geslagen. Daar is justitie het niet mee eens. Volgens de officier van justitie is het ‘niet aannemelijk’ dat Suzanne een hamer in handen kreeg op het moment dat ze gewurgd werd.



Mishandeld met dartpijlen

De V. was sinds februari op vrije voeten, omdat ze drie jonge kinderen heeft. In de rechtbank kwamen vrijdag weer gruwelijke verhalen naar boven. Zo zou ze om het minste worden geslagen en werd ze mishandeld met dartpijlen. Ze moest van hem altijd een telefoon bij zich hebben om hem te kunnen bedienen en werd met camera’s in de gaten gehouden als hij op zijn werk was.



De rechtbank in Den Bosch doet om 13:00 uitspraak.