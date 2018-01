Beschieting huis Breda: Opsporing Verzocht toont beelden

BREDA - De politie laat dinsdagavond beelden zien van de beschieting van het huis aan de Ahornstraat in Breda. In het programma Opsporing Verzocht zal te zien zijn hoe vanuit een auto op het huis geschoten wordt.

Het huis aan de Ahornstraat werd 6 januari rond half drie 's nachts doorzeefd met kogels, vanuit een grijze BMW. Drie minuten later wordt ook geschoten op een huis aan de Hagehof.



In beide woningen waren mensen aanwezig. Niemand is gewond geraakt. Een grijze auto staat een paar minuten later in brand, iets verderop, aan de Ambachtenlaan.

Daders

De politie gaat er sterk vanuit dat het om dezelfde daders gaat. "Dat is het meest aannemelijke scenario. Zeker omdat het zo dicht bij elkaar en zo snel achter elkaar gebeurd is", vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

Met het tonen van de beelden hoopt de politie dat getuigen zich melden. "We hopen dat mensen de gestolen auto eerder hebben gezien. Of misschien hebben ze een tweede voertuig gezien", vervolgt Van Hooijdonk. Volgens hem laat de buurt 'niet het achterste van de tong zien'. Alleen van de Ahornstraat heeft de politie beelden.



De Bredase Burgemeester Paul Depla sloot de twee panden vrijwel meteen. Via een kort geding hopen bewoners van beide panden hun huizen dinsdag terug te krijgen.

Dode in flat

Drie dagen na de beschietingen, werd een dode man gevonden in een flat aan de Roeselarestraat.

Dit bleek familie te zijn van de bewoners van het beschoten huis van het Hagehof.

Twee mannen (26 en 27) sloegen op de vlucht in de flat. Ze sprongen van het balkon en raakten daarbij zwaargewond. Eén van hen bleek familie te zijn van de bewoners aan de Ahornstraat.

Opsporing Verzocht is dinsdag om 20.30 uur te zien op NPO1.