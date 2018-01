Hondenbezitters opgelet, weer honden vergiftigd in Someren

SOMEREN - Er zijn opnieuw honden vergiftigd in de buurt van de Limburglaan en Het Keelven in Someren. De politie waarschuwt hondenbezitters voor gif dat blauw van kleur is en in stukjes worst zit verstopt. Het is niet duidelijk hoeveel honden slachtoffer zijn geworden van de vergiftiging.









Ook is onduidelijk of er honden zijn overleden. Vorig jaar overleden in dezelfde buurt in Someren zeker twee honden, een steenmarter en een buizerd als gevolg van vergiftiging.

Ook enkele andere honden moesten toen voor behandeling naar de dierenarts. De gemeente Someren hing vorig jaar waarschuwingspamfletten op bij Het Keelven om nieuwe gevallen van vergiftiging te voorkomen.