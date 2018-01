'Lucky PSV, waarom niet?', maar ook zorgen bij René en Willy van de Kerkhof

EINDHOVEN - De zogeheten dying seconds hebben de titelkansen van PSV andermaal levend gehouden. Voor de derde maal deze competitie maakte de eredivisiekoploper, zondag uit tegen Heracles, in de extra tijd de winnende treffer. “Lucky PSV? Waarom niet?!”

René van de Kerkhof erkende in het Omroep Brabant-programma Wakker! dat zijn ploeg weer eens fortuinlijk was geweest, maar wat zou het. Het gaat erom de voorsprong op Ajax vast te houden.



'Jammer die gemiste kansen'

Toch was PSV de ontmoeting in Almelo, die uiteindelijk met 1-2 werd gewonnen, naar behoren begonnen. René: “Ik zag een goed spelend team. Jammer was alleen dat niet alle kansen werden benut. Dan hadden we met een twee- of drie-nul-voorsprong de rust in kunnen gaan en was de wedstrijd gelopen.”



“In de tweede helft zijn we een paar keer heel goed weggekomen en dan weten we ook nog in de 93e minuut de beslissende goal te maken. En het was toch weer verrassend genoeg Luuk de Jong, die ons over de drempel weet te helpen. Ik vond hem overigens met Jeroen Zoet de twee uitblinker bij PSV.”



'Waarom niet?'

De Jong scoorde dus net voor het eindsignaal, na een knap uitgespeelde counter. En zo had de lijstaanvoerder over fortuin dus andermaal niet te klagen. Heel lang had die aartsrivaal uit Amsterdam de bijnaam ‘Lucky Ajax’; tegenwoordig lijkt PSV hiervoor meer in aanmerking te komen. “Daar begint het inderdaad op te lijken, maar ‘Lucky PSV’? Waarom niet?!”



'Ontploffing. Geweldig'

Broer Willy zal het ook worst wezen hoe de formatie van trainer Phillip Cocu bovenaan blijft staan. Hij sprong zoals alle PSV-fans bij wijze van spreken een gat in de lucht bij de penibele ontsnapping in Almelo. “Een ontploffing. Geweldig. En dat dit ons op het laatste moment weer is gelukt, geeft aan dat we echt kampioen kunnen worden. De vijf punten voorsprong op Ajax blijven immers intact na een overigens heerlijke eerste helft.”



'Brenet gaat ons punten kosten'

“Daarna was het matig en dan met name achterin. Ik maak me de meeste zorgen over de positie links achterin. Het leek wel alsof Joshua Brenet er gisteren helemaal niet stond. Dat gaat ons punten kosten. Als je zag hoe matig er verdedigd wordt. Ik hoop dat we op die linksbackpositie iemand van niveau kunnen krijgen, want zo’n speler ontbreekt daar op dit moment.“



René: ”Maar goed als je steeds in de laatste seconde wint, dan is er niets aan de hand.” Toch is ook hij er niet helemaal gerust op. De voormalige aanvaller wil best meedenken aan een vervanger van Brenet. “Erik Pieters (ex-PSV, red.). Ik weet dat hij goed presteert bij Stoke City. Het zou mooi zijn wanneer we kunnen huren, maar dat zal heel moeilijk worden. Er zal toch wel iets moeten gebeuren, maar dat zal PSV ook wel weten, want achterin is het allemaal zeer matig.”



Lastig voor NAC en Willem II

De gebroeders leven overigens ook mee met de twee andere Brabantse representanten in de eredivisie; Willem II en NAC. De Tilburgse ploeg hield zondag slechts een punt over aan de thuiswedstrijd tegen het eveneens kwakkelende FC Groningen (1-1). NAC Breda leed de avond tevoren al zijn elfde competitienederlaag: in Zwolle won PEC met 1-0.



Willy en René van de Kerkhof houden hun hart vast: “Het zal voor beide ploegen niet gemakkelijk worden om in de eredivisie te blijven. Ze hebben zware maanden voor de boeg.”