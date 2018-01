File op de A58 richting Bergen op Zoom na ongeluk met kleine vrachtwagen

HEERLE - Op de A58 is maandag aan het eind van de ochtend tussen Roosendaal en Bergen op Zoom een ongeluk met een kleine vrachtwagen gebeurd. Het ongeluk gebeurde vlak bij het dorp Heerle.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Wel is bekend dat de vrachtwagen op zijn kant ligt. De snelweg is tijdelijk afgesloten geweest. Rond kwart over twaalf ging er weer één rijstrook open.

Omstanders meldden dat één persoon met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Een bergingsbedrijf bergt het voertuig.