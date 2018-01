Zeynep Dag verkoopt gouden schoenen van 25.000 euro, maar binnenkort ook betaalbare exemplaren

EINDHOVEN - De Eindhovense schoenenontwerpster Zeynep Dag heeft een paar echt gouden laarzen verkocht ter waarde van 25.000 euro. De koopster is een ‘wereldberoemde zangeres’, maar wie het precies is, moet om privacyredenen geheim blijven. Dag snapt dat niet iedereen zulke extravagante bedragen kan uitgeven aan schoenen, dus sloot ze een miljoenendeal met Mexx voor een betaalbare lijn.

De custom-made gouden laarzen zijn haar duurste paar ooit. “Het zijn laarzen van drie lagen 24-karaat bladgoud. Ze zijn volledig met de hand gemaakt. Er is wel twee maanden aan gewerkt", vertelt Zeynep Dag. Tot haar beroemde clientèle behoren onder andere Rihanna, Kylie Jenner en Naomi Campbell. Of een van deze dames binnenkort met de gouden laarzen rondloopt, moet nog blijken.

Iets kleinere beurs

Omdat niet iedereen het budget van Rihanna of Kylie heeft, heeft de ambitieuze Dag een deal gesloten met het Nederlandse modemerk Mexx, dat inmiddels is overgenomen door een bedrijf uit Drunen. Zo kunnen mensen met een iets kleinere beurs dit jaar nog ook in de bijzondere hakken van de Eindhovense rondlopen. Haar ‘gewone’ niet-gouden schoenen zijn ook niet goedkoop, ze kosten namelijk tussen de 500 en 600 euro.

LEES OOK: Rihanna en Naomi Campbell vreten de hoge hakken van Zeynep Dag

Hoe haar Mexx-collectie er precies uit gaat zien en hoeveel de schoenen gaan kosten, is nog niet duidelijk. De deal is namelijk pas net rond. Wel kunnen we hoge hakken verwachten met een opvallende twist. “Het worden wel echt designerschoenen met mijn handtekening. Ik krijg ook heel veel vragen van mannen, dus misschien komen er ook nog wel herenschoenen in de collectie”, vertelt Dag.

Internationale roem

De ontwerpster vliegt vanwege het enorme succes van haar merk ALZÚARR de hele wereld over en zit momenteel in Parijs. Ze werkt met Amerikaanse stylisten en de grootste internationale sterren dragen haar schoeisel. Maar dinsdagochtend staat ze gewoon bij Omroep Brabant in de studio. “Als ik weer terug ben in Brabant, dan ben ik echt weer thuis.”