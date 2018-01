Politiemol ontkent vluchtgevaar: 'Ik ga me niet verstoppen in Oekraïne'

DEN BOSCH - De vermeende politiemol Mark M. heeft maandagmiddag kort het woord genomen bij de afronding van zijn rechtszaak voor de rechtbank in Den Bosch. Hij ontkent dat hij vluchtgevaarlijk zou zijn. "Ik heb de afgelopen tijd laten zien dat ik me aan alle voorwaarden houd. Ik ga me niet verstoppen in Oekraïne."

"Ik vind het vergezocht dat ik vluchtgevaarlijk zou zijn", zei hij als antwoord op het verzoek van justitie om hem in de cel te zetten om te voorkomen dat hij ervandoor zou gaan. Gevreesd wordt dat hij zou kunnen vluchten naar Oekraïne waar hij tegenwoordig woont en een bedrijf heeft.



Verder wilde hij niet veel kwijt: "Ik hou het kort. Alles is tijdens de zittingen al door mij en mijn raadsman gezegd. De beslissing ligt nu bij de rechtbank, daar kijk ik naar uit." Mark M. zei in zijn laatste woord ook dat zijn leven kapot is gemaakt door de media en al deze aandacht.



Tegen de 31-jarige ex-politieman uit Weert werd vorige week vijf jaar gevangenisstraf geëist. Tegen de andere verdachten eiste het OM straffen tussen de drie jaar en acht maanden.



'Onvoldoende bewijs'

Vorige week al konden de advocaten van politiemol en een handlanger vertellen hoe zij tegen de zaak aankijken. Maandag waren de advocaten aan het woord van de drie vermeende afnemers van de politiemol. Alle drie de advocaten hadden een vergelijkbaar pleidooi en vroegen om vrijspraak.



De advocaat van Tom van H. (35 ) uit Geldrop vindt dat er hard bewijs ontbreekt. Advocaat Poppelaars erkende dat Van H. in het huis in Veldhoven was waar vertrouwelijke politie-info werd gevonden. Maar de kern van zijn boodschap was dat hij niets aanleverde en nergens om vroeg. "Mijn cliënt wist niet eens dat M. bij de politie werkte." Bovendien heeft Van H. altijd herhaald: "Ik heb niks fout gedaan." Van H. was ook maandag weer niet op de zitting, waarom is onbekend.





Ook advocaat Van den Biezenbos zette vraagtekens bij het bewijs. "Het OM houdt maar vol: het kan toch niet anders zijn dan dat er betaald is." Van den Biezenbos verdedigt Jeffrey van den A. (32) uit Geldrop. Uit het proces komt naar voren dat hij de kleinste rol had in deze zaak. De verdachte was niet in de zaal. Vorige week werd duidelijk dat dt mede is door de vele media-aandacht.



'Tunnelvisie'

Advocaat Zuketto van verdachte Berry S. (39) zat op dezelfde lijn en gebruikte de woorden 'aannames' en 'tunnelvisie', als hij het over de aanpak van het OM had. "Er is helemaal niets aangetroffen bij mijn cliënt." Er is "geen bewijs voor het aanbieden van een gift", voegde hij eraan toe. Ook deze Berry S. was er niet bij maandag.



Advocaat Zuketto wilde graag meteen een reactie op zijn pleidooi. Maar het OM wees dat af en wil graag extra voorbereidingstijd. Hij reageerde als volgt: "Iets wat er niet is, vindt u ook de komende weken niet".



Op 5 februari wordt het proces voortgezet en afgerond. Dan reageren de beide officieren van justitie op de drie pleidooien van maandag. Op 19 februari volgt de uitspraak.