Grootscheepse klopjacht op daders zware mishandeling Stratumseind

EINDHOVEN - De politie heeft een grote klopjacht op touw gezet om de daders van een zware mishandeling op Stratumseind te pakken. Hierbij liep de 25-jarige Jean Paul uit Zuidland (Zuid-Holland) zeven breuken in zijn gezicht op. In de uitzending van Bureau Brabant worden daders en getuigen gevraagd zich te melden.

Het slachtoffer was met zijn voetbalteam een avondje stappen in Eindhoven. Toen de groep rond half vijf een karaokebar verliet op weg naar de taxi, werd er nog vrolijk gezongen. In de buurt van Club Rouge stuitten ze op een groep van drie of vier mannen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar met een aantal vrouwen in hun gezelschap. Een van de mannen had blond haar en was een erg grote en dikke man.

LEES OOK: Avondje stappen eindigt voor Jean Paul met zeven breuken in zijn gezicht

Deze groep meende dat de stappers van het voetbalteam over hen zongen. Toen een van de teamgenoten van Jean Paul rustig vertelde dat ze niet over hen zongen, kreeg hij direct een klap.

Boksbeugel

Maar daar bleef het niet bij. Jean Paul – die zich afzijdig van de ruzie wilde houden – werd plots vanaf de zijkant neergeslagen met een hard voorwerp. Het vermoeden bestaat dat het een boksbeugel of stalen pijp is geweest.

De daders zijn ervandoor gegaan. Jean Paul werd met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft zeven fracturen in zijn gezicht bij zijn jukbeen, kaakbeen, oogkas en neus. Volgende week wordt hij waarschijnlijk geopereerd.

Melden

De politie roept de daders of medestappers op om zich te melden. "Dat is voor hen gunstiger dan dat wij ze in de kraag grijpen", aldus een woordvoerder van de politie. Ook mensen die in de vroege ochtend van zaterdag op of rond het Stratumseind iets hebben gezien, gefotografeerd of gefilmd, worden verzocht om contact op te nemen met de politie.

Getuigen kunnen zich onder meer melden via 0800 - 6070.