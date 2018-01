Moeder en zoon vrezen voor hun leven tijdens overval op hun woning in Breda

BREDA - Een moeder en haar 25-jarige zoon hebben in juni 2017 gevreesd voor hun leven toen hun woning in Breda door twee mannen werd overvallen. De overvallers dreigden met een doorgeladen vuurwapen en haalden het hele huis overhoop.

De overval vindt plaats in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 juni. Rond half een komt de zoon thuis van een feestje in de buurt. Op het moment dat hij de voordeur van zijn huis in de Diderica Mijnssenstraat wil openen, staan er plotseling twee mannen achter hem. Onder dreiging van een vuurwapen, forceren ze zich een weg naar binnen.

De moeder die boven ligt te slapen, wordt wakker van al het lawaai. Ook zij krijgt de schrik van haar leven als de overvallers dreigende taal uitslaan. Ze eisen geld maar dat is er niet, zo bezweren de bewoners. "We hebben ze het vakantiegeld gegeven dat mijn moeder in een potje bewaart. Dat vonden ze niet genoeg", zegt het 25-jarige slachtoffer.

'Afmaken'

Vervolgens doen de overvallers het voorkomen dat ze de bewoners zullen 'afmaken'. Dat gebeurt gelukkig niet, maar deze opmerking en hun brute optreden, zinderen nog steeds na bij de slachtoffers. Ze moeten machteloos toezien hoe het huis overhoop wordt gehaald. Opvallend is dat daarbij een van de daders telkens zijn sporen wist met een groene doek. Hun buit bestaat uit het vakantiegeld, een bestekdoos, een horloge, een handtas van het merk Louis Vuitton en een iPhone 5S.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de mobiele telefoon niet lang na de overval zendmasten in Rotterdam heeft aangestraald. Ook andere sporen leiden in deze richting. De kleinste dader, tussen 1,70 en 1,75 meter lang, sprak namelijk met een Rotterdams accent. Opmerkelijk genoeg sprak deze overvaller met de moeder vloeiend papiamento. Van hem is een compositiefoto gemaakt. De vermoedelijk Antilliaanse man is eind 20, begin 30 jaar, heeft een rond gezicht, had opvallend witte ogen (mogelijk van de agressie), droeg een capuchon maar is wellicht kaal en had tijdens de overval een baardje.

Waarom dit huis?

De andere dader is tussen 1,80 en 1,85 meter, rond de 30 jaar, heeft een smal gezicht en het leek of hij twee lagen kleding droeg. Onder zijn donkere capuchon was nog een rode/roze capuchon te zien. Hij was de overvaller die zijn sporen wiste met een groene doek.

De politie vraagt mensen die meer weten over de overvallers of de toedracht, zich te melden. Een belangrijke vraag is ook waarom de overvallers uitgerekend hebben gekozen voor de woning in de Diderica Mijnssenstraat.

Getuigen kunnen bellen met 0800-6070