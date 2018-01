'Agenten versus Eritreeërs' en 'Laatste jaar Fort Oranje' genomineerd voor Zilveren Camera

Met een foto van een protest van Eritreeërs in Veldhoven, is Rob Engelaar uit Geldrop genomineerd voor de Zilveren Camera. Foto: Rob Engelaar (ANP)

GELDROP - Rob Engelaar uit Geldrop en Joyce van Belkom uit Breda maken kans op de fotoprijs De Zilveren Camera. Engelaar komt in aanmerking met zijn foto van een demonstratie van Eritreeërs in Veldhoven en Van Belkom is genomineerd met haar fotoserie over Fort Oranje.

Ze staan als kemphanen tegenover elkaar. Een jonge vrouw uit Eritrea, leren jack, kroeshaar. Met haar rechterhand duwt ze tegen de jas van een politieagent. Andere demonstranten duwen haar in de rug, zodat ze niet weggeduwd kan worden door de agenten. Ik ga geen stap achteruit, straalt ze uit. Het leger politieagenten wil ook van geen wijken weten. Een van de agenten heft zijn wapenstok al. Met deze prachtige foto is fotograaf Rob Engelaar uit Geldrop genomineerd voor de Zilveren Camera.

Engelaar, die ook voor Omroep Brabant werkt, werd vorig jaar ook al genomineerd, met een foto van het noodweer. “Die nominatie heeft echt deuren voor me geopend”, vertelt hij. “Zo werd ik door persbureau ANP benaderd om voor hen te gaan werken. Dat is voor fotografen in Nederland het hoogst haalbare.”

De nieuwe nominatie ziet Engelaar vooral als bewijs dat hij goed met zijn vak bezig is. “Ik denk niet dat ik de prijs echt ga winnen. Als je kijkt welke fotografen genomineerd zijn, het is een hele zware competitie. Ik doe dit pas zes jaar, de nominatie is al een hele eer.”

Confrontatie in de kern vastgelegd

De genomineerde foto werd genomen tijdens een demonstratie van Eritreeërs in Veldhoven, waar ze protesteerden tegen de komst van een omstreden regeringsfunctionaris uit Eritrea. “Bij zo’n demonstratie gaat het er heel hectisch aan toe. Fototechnisch is er heel veel vast te leggen. Je gaat van hot naar her. Uiteindelijk zag ik dat er vooraan de linie wapenstokken werden getrokken, ik heb me er toen snel doorheen gewurmd om de confrontatie met die vrouw vast te leggen.”

Bredase fotografe genomineerd met serie fort Oranje

Ook Joyce van Belkom uit Breda maakt kans op een prijs, met haar fotoserie over Fort Oranje. Voor haar is het de vierde keer dat ze genomineerd wordt voor de belangrijke fotoprijs. Wekenlang ging ze naar Fort Oranje in Rijsbergen. "Met mijn fotoserie probeer ik het chronologische verhaal te vertellen. Vanaf het moment dat Asscher kwam, tot het moment dat het laatste veld werd ontruimd."

Voor haar fotoserie mocht ze maar twaalf foto's selecteren van de organisatie. "Niet makkelijk, er zijn prachtige foto's gesneuveld, maar ik wilde vooral het hele verhaal vertellen. Omdat ik er zo vaak kwam, kende ik ook veel bewoners. Dan weet je wie wel en wie niet op de foto willen. Het was wel lastig, zo mochten we van de autoriteiten niet zonder begeleiding op het terrein komen."