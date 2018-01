David Nascimento maakt seizoen af als hoofdtrainer van FC Eindhoven

EINDHOVEN - FC Eindhoven heeft in David Nascimento een opvolger gevonden voor de vertrokken hoofdtrainer Wilfred van Leeuwen. De 51-jarige Portugees, geboren in Kaapverdië, ondertekende een contract tot het einde van het seizoen bij de nummer elf van de Jupiler League.

De intentie van beide partijen is om langer met elkaar door te gaan. Van Leeuwen (44) liet begin december al weten aan het einde van het seizoen te vertrekken bij FC Eindhoven. De bedoeling was toen nog dat hij het seizoen zou afmaken, maar op verzoek van de coach werd het contract afgelopen weekeinde al ontbonden.Nascimento voetbalde het grootste deel van zijn carrière in Nederland, als robuuste verdediger van RKC Waalwijk, Roda JC, FC Utrecht, RBC Roosendaal en Sparta Rotterdam. Hij ging daarna bij Sparta verder als trainer. Als assistent van interim-hoofdtrainer Adri van Tiggelen leidde hij de Kasteelclub in 2005 via de play-offs naar de eredivisie.Nascimento bekleedde daarna diverse functies bij clubs in Zuid-Afrika, Mexico en Cyprus.