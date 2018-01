Met 500 ballonnen in een busje, mag dat? Volgens de politie Geldrop niet, feestje bijna verpest.

GELDROP - Urenlang had hij met een compressor ballonnen opgeblazen. Snel even met de bus van zijn vader naar de St. Jozefschool brengen, die had een feestje omdat ze verkozen waren als Excellente School. De politie vond de actie van Jordi van den Oetelaar echter niet zo excellent. Een motoragent zette hem aan de kant en Jordi kreeg een boete van 230 euro omdat hij niet genoeg zou kunnen zien. De jonge ondernemer is het er niet mee eens. "Voor 230 euro kun je een heleboel ballonnen kopen."

"Op de foto's is duidelijk te zien dat hij geen enkel zicht had naar rechts en maar voor een klein deel door de voorruit", zegt de motoragent tegen Omroep Brabant. "Dat is gewoon gevaarlijk. Hij kruiste daar een fietspad en kon niets zien. De boete is zo hoog omdat meerdere ruiten geblokkeerd waren."

Funny Trends

Sinds december is Jordi eigenaar van feestwinkel Funny Trends in Geldrop. Enthousiasme volop, dolblij was hij toen hij een grote order binnen kreeg. 500 ballonnen bestelde de lokale St. Jozefschool om hun feest op te luisteren. Jordi blies ze zelf allemaal op, maakte ze vast in een trosje en stopte ze in de bus van zijn vader.

De politie noemt het onverstandig dat hij zo de weg op ging. "En hij gaf ook nog eens aan dat hij gewoon wilde doorrijden. Het is veel geld, maar het leven van een fietser is meer waard", zo schrijft de politie op Facebook.

Jordi zelf zegt honderd procent zeker te weten dat hij voldoende zicht had en vanaf zijn bestuurdersstoel zijn rechterbuitenspiegel kon zien: "Bij de Heemskerkweg was een ongeluk gebeurd en daar moest ik langs. Ze zagen me rijden, ik zag die motoragent al kijken. Ik dacht: dit gaat fout. En ik zie hem naar zijn motor rennen, bij het stoplicht hield hij mij tegen."

Moeder bellen

Jordi probeerde de motoragent er nog van te overtuigen dat hij voldoende zag. "Maar hij wilde niet luisteren. Ik moest mijn moeder bellen of zij met haar bus wilde komen. We hebben twee trosjes overgeladen."

De vraag is waarom hij 500 ballonnen vooraf opblaast. Volgens Jordi is dat op locatie niet mogelijk. "Ik moet dan een tank van twintig liter meenemen, dat is niet te doen." De twee trosjes buiten de wagen hangen, was ook geen optie. "Met koud weer kunnen ze klappen of loopt de helium eruit."

Welles-nietes

De ballonnen waren uiteindelijk op tijd op de school, aldus directrice Bernie Kooistra. "Wel iets te laat, maar nog op tijd voor het feest. Maar ik vind het wel vervelend voor de ondernemer, die was nog maar net begonnen met zijn bedrijf." De jonge ondernemer gaat niet in bezwaar tegen de boete. "Dat heeft geen zin, dat is welles-nietes."