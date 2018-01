Kijkshop sluit alle winkels, 13 Brabantse filialen dicht

EINDHOVEN - Alle winkels van Kijkshop sluiten hun deuren. Dat geldt dus ook voor de 13 filialen in Brabant. De winkelketen kampt al jaren met verliezen. Dinsdag wordt het faillissement aangevraagd. De allereerste Kijkshop werd in 1973 geopend in Den Bosch.

In het hele land komen er vierhonderd medewerkers op straat te staan. Hoeveel Brabanders er hun baan verliezen, is niet precies bekend. Het is nu aan een curator om te kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is.

Formule

De formule van Kijkshop was 45 jaar geleden volledig nieuw: alle producten stonden in een glazen vitrine. Via een kaartje dat je moest invullen, werden de producten uit een magazijn gehaald. Zo bespaarde Kijkshop op personeelskosten.