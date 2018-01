Man zwaargewond in gezicht bij mishandeling in Heeswijk-Dinther, verdachte meldt zich

HEESWIJK-DINTHER - De politie is op zoek naar getuigen die meer licht kunnen werpen op een zware mishandeling in Heeswijk-Dinther. Daarbij raakte in de nacht van zaterdag op zondag een man zwaargewond.

De mishandeling vond plaats op de Nobisweg rond kwart voor een. Het slachtoffer raakte zwaargewond in zijn gezicht.

Een 53-jarige verdachte heeft zich later bij de politie gemeld. Hij is al verhoord. Tijdens het onderzoek kwam de politie erachter dat vermoedelijk twee mensen getuige zijn geweest van de mishandeling. Om de toedracht beter in beeld te brengen, wil de politie graag met hen spreken.

Wie meer informatie heeft, kan dat melden via 0900-8844 onder vermelding van registratienummer 2018014062. Bellers kunnen ook vragen naar Martijn Verberne, wijkagent in Heeswijk-Dinther.