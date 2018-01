Naakte man valt van trap in seksshop in Tilburg en raakt ernstig gewond

De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

TILBURG - In de seksshop Candy Shop Tilburg aan de Korvelseweg is een man van de trap gevallen. Twee ambulances werden ingezet. De politie rukte uit met drie politiewagens en motoragenten. Het slachtoffer is er slecht aan toe, hij is bewusteloos. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen.

De politie wil niet meer kwijt dan dat het om een 'medische aangelegenheid' gaat. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het gaat in ieder geval niet om de eigenaar van de seksshop, die hielp met het naar binnen brengen van de brancard.

Volgens een man die ook in de seksshop was, was de gewonde man eerder een film aan het kijken. Hij viel naakt van de trap en raakte daarbij ernstig gewond.

In de sekswinkel worden verschillende seksspeeltjes verkocht. Ook zijn er meerdere zalen waar seksfilms te zien zijn.