Burgemeester start vooronderzoek naar belangenverstrengeling raadslid Valkenswaard

VALKENSWAARD - De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Valkenswaard hebben maandagavond een onderzoek naar raadslid Ruud van Dijk dichterbij gebracht. In hun overleg kwamen ze tot de conclusie dat Van Dijks optreden een vorm kan zijn van belangenverstrengeling.

Het presidium van Valkenswaard (vergadering van fractievoorzitters) kwam bijeen na berichten in het Eindhovens Dagblad (ED). De krant suggereert in berichten op zaterdag en maandag dat Van Dijk zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling. Volgens het ED heeft Van Dijk belangen in vastgoed en de bouw van appartementen op de plek van het voormalige postkantoor, waar hij zich als raadslid over heeft moeten uitspreken. Ook zou hij contacten hebben met de omstreden Waalrese jurist Marcel Senders.

Feitenonderzoek

Burgemeester Anton Ederveen beschouwt deze uitspraak van het presidium als een melding. Hierop is het protocol ‘Vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Valkenswaard’ in werking getreden. Er wordt nu eerst onderzocht of de zaak 'concreet en ernstig' genoeg is om een daadwerkelijk feiten onderzoek uit te voeren. Bij dit 'vooronderzoek' kan de burgemeester zich laten adviseren door een externe deskundige.