FC Den Bosch moet na 1-1 tegen Jong AZ even pas op de plaats maken

ALKMAAR - FC Den Bosch is de derde periode niet met een overwinning kunnen beginnen. Op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer werd tegen laagvlieger Jong AZ met 1-1 gelijkgespeeld. Hierdoor moet FC Den Bosch ook even pas op de plaats maken in de sub-top van de Jupiler League, waar de Bossche ploeg de tiende plaats bezet.

De ploeg van trainer Wil Boessen begon zwak aan het duel en keek halverwege de eerste helft tegen een 1-0 achterstand aan, doordat Jong AZ-aanvaller Ferdy Druijf een terugkomende bal van de lat eenvoudig kon intikken.

In de tweede helft kwamen de Bosschenaren iets beter in de wedstrijd en de gelijkmaker van Sven Blummel kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Het bleef 1-1 en volgens aanvaller Danny Verbeek heeft zijn ploeg daarmee te weinig gekregen.



Tegenvaller

"Dit gelijkspel is een tegenvaller. Gezien het spelbeeld hadden wij moeten winnen. We begonnen slecht, maar daarna kwamen de kansen wel. We zijn goed teruggekomen na hun goal, dus ik vond het eigenlijk best een goede wedstrijd, alleen geen goed resultaat", aldus Verbeek.

Rust

Trainer Wil Boessen krijgt dit seizoen veel complimenten over de speelwijze van zijn ploeg. Hoewel het weer rumoerig is bij zijn club vanwege problemen met supporters en de financiën, straalt hij rust uit. En dat heeft ook zijn weerslag op zijn ploeg. Boessen: "Dit team heeft daar geen last van. De jongens zetten de knop om en ze worden ook betaald om te voetballen en hun best te doen en niet aan andere dingen te denken. We moeten voor de play-offs gaan maar ook onze supporters leuk en herkenbaar voetbal voorschotelen.





De volgende wedstrijd van FC Den Bosch is vrijdagavond uit tegen NEC in Nijmegen.