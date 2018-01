Verkeersellende op A2 bij Den Bosch achter de rug

DEN BOSCH - Het verkeer op de snelweg A2 bij Den Bosch heeft dinsdagmorgen zeker anderhalf uur vastgestaan. Oorzaak was een ongeluk, dat rond acht uur gebeurde. Twee rijstroken in de richting van Eindhoven moesten worden afgesloten. Op het hoogtepunt van de verkeersellende stond er tussen Waardenburg en Sint-Michielsgestel een file van twintig kilometer.

Weggebruikers moesten rekening houden met een vertraging van zeker twintig minuten, ook vanwege bergingswerkzaamheden.

Ook problemen op A59 en A67

Als gevolg van de stremming op de A2 hebben zich ook problemen voorgedaan op de snelweg A59, tussen Zonzeel en Oss.



In het zuidoosten van de provincie was het eveneens hommeles, zo meldde de VerkeersInformatieDienst (VID). Op de A67 bij Geldrop stond in de richting van Eindhoven enige tijd een file van een kilometer of negen, nog voor tien uur was die opgelost. Ook hier was de vertraging het gevolg van een ongeluk.