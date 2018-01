Zestien jaar voor woningoverval en steken agent

DEN BOSCH - De hoofdverdachte van een aantal gewelddadige woningovervallen en het neersteken van een agent in Breda moet zestien jaar de cel in. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dit bepaald; de rechtbank in Breda vond twaalf jaar en tbs voldoende.

Een andere verdachte (27) werd in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar. Dit is een jaar meer dan de rechtbank had bepaald. Beiden moeten bovendien een schadevergoeding van bijna 35.000 euro betalen.



Ook handlangers gestraft

Het hof veroordeelde ook twee handlangers. De ene (34) kreeg zeven jaar, terwijl de rechtbank tot een straf van zes en een half jaar was gekomen. De vierde betrokkene (37) werd dertig maanden opgelegd wegens het overtreden van de Wet wapens en munitie.



Alle vier de mannen moesten zich voor de rechter en het hof verantwoorden voor hun rol bij onder meer een uit de hand gelopen woningoverval in Breda.



Bewoner breekt rug

Die was op 4 januari 2013. Ze drongen toen een huis aan de Raaimoeren binnen. Hierbij werd de bewoonster van het pand gekneveld. Haar man probeerde via een raam te ontsnappen en brak hierbij zijn rug. Ook hun kind was thuis toen de overval werd gepleegd.

De daders gebruikten een pistool en een taser. De 27-jarige man die de zwaarste straf kreeg, stak tijdens zijn vlucht een agent in de borst. De politiemedewerker had gezien dat de daders zich hadden verstopt. Hij liep een klaplong en een steekwond op.