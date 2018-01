Man klimt in toren Grote Kerk en mishandelt beheerder

BREDA - Een 28-jarige man uit Breda is maandagmiddag in de toren van de Grote Kerk in Breda geklommen. Daarna heeft hij de beheerder mishandeld.

Vanwege werkzaamheden was de deur van het gebouw open. Zo kon de indringer binnenkomen. Een man die aan het werk was, waarschuwde de beheerder dat de ongenode gast eraan kwam.

In de toren sprak de beheerder de verdachte aan. Die antwoordde met een trap in het gezicht.

Agent wacht hem op

Daarna ging de verdachte naar beneden. Daar stond een agent op hem te wachten. De man, die verward leek, werd opgepakt.