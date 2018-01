Eigenaar winkel over brutale fietsenroof: 'Dit doet ontzettend pijn!'

UDENHOUT - Eigenaar Paul Verschuren van de Tweewieler in Udenhout baalt als een stekker van de brutale fietsenroof in zijn winkel in de nacht van maandag op dinsdag. "Dit doet zeer. Dat kun je jezelf niet voorstellen. Er is hier voor een vermogen weggehaald vannacht."

In de fietsenwinkel van Verschuren staat dinsdagochtend de ene na de andere lege fietsenstandaard. "We kregen de melding rond half vier 's nachts. Toen we hier aankwamen waren de boeven al weg."









Meteen naar de duurste fietsen

Drie mannen gingen er vandoor met meer dan 25 racefietsen en mountainbikes van een duur Italiaans merk. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze de winkel binnenkomen, het licht aandoen en de trap op gaan. Daar, op de bovenverdieping, staan de duurste fietsen. Verschuren: "Ze gingen twee of drie keer naar boven en pakten zo vier fietsen tegelijk mee naar beneden. Het ging zo snel. Ze waren binnen drie minuten klaar.

De zichtbaar verbouwereerde eigenaar denkt dat de dieven goed wisten wat ze deden. "Ze hebben het van tevoren uitgezocht. Het zijn fietsen vanaf 3.000 euro per stuk. " De totale waarde van de gestolen fietsen ligt rond de 100.000 euro.