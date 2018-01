Hendriksen stopt na dit seizoen als trainer bij Helmond Sport

HELMOND - Er komt na twee jaar een eind aan de samenwerking tussen Helmond Sport en Roy Hendriksen. De trainer vertrekt na dit seizoen, zo heeft de Jupiler-Leagueclub bekend gemaakt.

De twee partijen hebben in onderling overleg besloten het aflopende contract niet te verlengen. Helmond Sport haalde vorig seizoen nog de playoffs. Halverwege de huidige competitie staat de formatie van ex-speler Hendriksen op een teleurstellende achttiende plaats.



"De eerste helft van dit seizoen verliep niet zoals gehoopt, maar met nog twee periodes te gaan kan er veel gebeuren", aldus Hendriksen. "We willen graag stijgen op de ranglijst en wie weet kunnen we, net als vorig seizoen, nog iets bewerkstelligen. Ik zal, samen met de groep en de technische staf, de komende maanden alles geven om op een mooie manier af te sluiten.”Hendriksen, die zondag 49 werd, begon zijn loopbaan als speler bij RBC. Daarna kwam hij onder meer uit voor FC Eindhoven en Helmond Sport. Hendriksen is blij dat hij in Helmond zijn carrière als hoofdtrainer mocht beginnen.De leiding van Helmond Sport over de samenwerking. "Die is er tot nu toe, sportief gezien, één met ups-and-downs geweest. We hebben met Roy altijd zeer prettig en professioneel gewerkt", aldus Marcel van den Bunder.De algemeen directeur van Helmond Sport heeft er het 'volste vertrouwen' in dat het seizoen bevredigend wordt beëindigd.