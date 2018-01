Les 1 als je hond is vergiftigd: heel snel naar de dierenarts!

De Keelvenweg in Someren (Foto: Pim Verkoelen).

SOMEREN - Direct naar een dierenarts gaan. Dat is eigenlijk het enige wat je echt moet doen als je merkt dat je hond vergiftigd is. Maandag meldde de politie dat in Someren meerdere honden zijn vergiftigd. Twee honden moesten met spoed naar de dierenarts omdat ze een stuk worst met vermoedelijk slakkengif hadden gegeten.

"Een van de honden braakte onderweg naar de praktijk een worst met blauw korrels erin uit", vertelt dierenarts Audrey Bruijns. "De ander heb ik in de praktijk laten overgeven en dat braaksel was ook blauw." De honden waren eerder uitgelaten bij het Keelven in Someren.

"Waarschijnlijk was het slakkengif. Zeker weten doen we het niet, maar als je kijkt naar de snelheid waarmee de symptomen optraden, lijkt het er wel erg op. "Uiteindelijk kan het gif dodelijk zijn. "Het gif wordt vrijwel gelijk opgenomen door het mondslijmvlies. Binnen drie uur verschijnen de eerste symptomen zoals braken en diarree."

Volgens de dierenarts zijn de worsten met slakkengif niet per se het werk van een hondenhater. "Het kan ook voor vossen neergelegd zijn. We hebben van mensen uit de omgeving begrepen dat er nogal wat overlast is van vossen. Die eten de kippen op enzo." Zeker weten doet Audrey het niet. "Het zou zo kunnen zijn."

Audrey adviseert om aangifte te doen als je trouwe viervoeter vergiftigd is. Ook aanlijnen behoort tot de adviezen. "Maar blijf vooral opletten. Als je iets merkt, ga dan zo snel mogelijk naar een dierenarts."