Jongens (17) vast voor overval Aldi Eersel, mogelijk meer op hun kerfstok

EERSEL - Twee jongens van zeventien zijn dinsdagmorgen opgepakt, omdat ze eind vorig jaar het Aldi-filiaal in Eersel zouden hebben overvallen. De twee werden rond halfacht thuis in Eersel en Netersel, aangehouden.

In de Kempen werden de afgelopen maanden vaker overvallen gepleegd. De politie bekijkt of de jongens ook hier wat mee te maken hebben gehad. Bij de winkeloverval in Eersel maakten ze geld en sigaretten buit.



Masker voor gezicht

De zaak werd op 29 december, rond kwart voor negen ’s avonds, overvallen. Er waren enkele klanten en een medewerkster binnen toen een man het pand betrad met een masker voor zijn gezicht en een wapen in een hand. Nadat de overvaller geld en sigaretten had gekregen, ging hij ervandoor. Er raakte niemand gewond.

Direct na de overval begon de recherche een uitgebreid onderzoek, waarin twee jongens als verdachte naar voren kwamen. Het is nog niet duidelijk wat hun precieze rol is geweest. Ze worden nog verhoord; de huizen waar ze wonen, zijn inmiddels doorzocht.