Belg valt Helmondse vrouwen telefonisch lastig: 'Wat is je cupmaat?'

HELMOND - Vrouwen in Helmond opgelet: er is een bedrieger actief die alles over je borsten wil weten. Dat meldt de Vlaamse krant Het Belang van Limburg. De man doet zich voor als medewerker van het Elkerliek ziekenhuis.

Het Helmondse ziekenhuis heeft laten weten helemaal geen telefonisch onderzoek te doen naar borsten. De rare beller vraagt de dames naar hun bh-maat, maar ook het gewicht en de lengte van de borsten wil hij weten. Zogenaamd om een uitnodiging te kunnen versturen voor een borstonderzoek.

Het Elkerliek raadt iedereen aan die zo'n telefoontje krijgt, meteen op te hangen.