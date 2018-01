Medewerker kaasmakerij zwaargewond met traumahelikopter afgevoerd

ETTEN-LEUR - Een medewerker van kaasmakerij Özgazi aan de Nijverheidsweg in Etten-Leur is dinsdagochtend zwaargewond geraakt. Hij kwam ten val op de werkvloer en kwam ongelukkig op zijn hoofd terecht.

Met spoed kwamen er ambulances en een traumahelikopter naar het bedrijf, om eerste hulp te verlenen. De man werd aanvankelijk behandeld in de ambulance.

Even later is hij met de helikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.