Michael van Gerwen uitgeroepen tot beste darter van het jaar

VLIJMEN - Michael van Gerwen is maandagavond in Londen uitgeroepen tot beste darter van 2017. De Vlijmenaar won, naast het WK, liefst achttien andere toernooien. Niemand kwam in de buurt van die prestatie.

"Ik had een geweldig jaar", erkent Van Gerwen. "Ik ben erg blij met deze onderscheiding." Mighty Mike had ook mooie woorden over voor Rob Cross. De Brit won op 1 januari van dit jaar het WK, nadat hij Van Gerwen had uitgeschakeld in de halve finale. "Rob had een fenomenaal jaar." Om daar gelijk aan toe te voegen: "Maar ik heb het ook goed gedaan."



De tekst gaat verder onder de beelden van de prijsuitreiking.



Van Gerwen won in 2017 onder meer de Premier League, The Masters, Grand Slam of Darts en de World Cup of Darts. "Ik ben steeds in mezelf blijven geloven", zegt de Vlijmenaar. "Ik ben ook altijd op een goed niveau blijven gooien. Deze prijs is iets om goed te vieren. Daarna gaat de focus op de toernooien die de komende tijd gaan volgen." Komend weekeinde is al de eerste, als in Milton Keynes om The Masters wordt gestreden.Van Gerwen was ook in twee andere categorie├źn genomineerd, maar greep daarin naast de prijs. Zo werd Peter Wright de winnaar van de ProTour Player of the Year-prijs en ging de onderscheiding voor beste optreden naar Rob Cross. De Brit kreeg die prijs voor zijn overwinning in de halve finale op het WK tegen Van Gerwen.Hieronder de beelden van de beslissende leg in die wedstrijd.Michael van Gerwen won in 2014, 2016, 2017 ook al de onderscheiding voor Player of the year.