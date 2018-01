De eSporter van Willem II laat zich van zijn slechtste kant zien

TILBURG - De eSporter van Willem II heeft zich van zijn slechtste kant laten zien. Daniël Kuipers, die namens de Tilburgse club aan de competitie deelneemt, verloor maandag met liefst 9-3. Na afloop gaf Kuipers een opvallende verklaring voor zijn nederlaag. "Ik heb afgelopen zaterdag voor het eerst FIFA aangeraakt op de Xbox. Toen kreeg ik hem pas van de MediaMarkt."

De achttien clubs uit de eredivisie hebben ook allemaal een eSporter. Zo’n eSporter vertegenwoordigt een club in de 'online eredivisie'. Kuipers doet dat dus namens Willem II.

Een woordvoerder van de Tilburgse voetbalclub laat weten dat ook Willem II het belang van eSport inziet, maar dat het op dit moment niet de hoogste prioriteit heeft. Met Kuipers, die overigens niet in dienst is van de club, wordt regelmatig gesproken over zijn prestaties en uitlatingen in de media. "We hopen dat hij verbetering laat zien", aldus de woordvoerder.

Eind vorig jaar verloor de eSporter van Willem II al een keer met 10-1 en viel het op dat hij de nodige kaarten kreeg. Ook in de wedstrijd van maandag, tegen AZ, was dat het geval. "Ik heb nog niet veel geoefend", luidde zijn commentaar. "Maar dat was ook wel te zien."



Kuipers is ruim een jaar de eSporter van Willem II. Hij staat op dit moment op de laatste plaats in de eredivisie.